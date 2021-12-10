Зінченко і Яремчук в ЛЧ, Маліновський і Ярмоленко в ЛЄ: хто з українців пробився в євровесну

У головному клубному турнірі Європи продовжать виступи Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" і Роман Яремчук з "Бенфікою". Зінченко в цьому сезоні має мало ігрової практики в англійській Прем'єр-лізі, проте в ЛЧ зіграв у більшості матчів (4). Яремчук же своїм голом у ворота "Динамо" дозволив португальцям здобути перемогу, яка і вивела їх у плей-офф, змістивши на друге місце"Барселону".

Могла ця компанія поповнитися і Русланом Малиновським, але сьогодні його "Аталанта" в битві за друге місце групи F поступилася "Вільяреала" (2:3) і гратиме лише в Лізі Європи. До слова, сам Малиновський відзначився в матчі своїм дебютним в нинішній ЛЧ голом.

Також в ЛЄ виступатиме і Андрій Ярмоленко зі своїм "Вест Хемом". Якщо в АПЛ Ярмола практично не виходить, то в єврокубках поки основним гравцем, зігравши в п'яти матчах - чотири в основі і раз виходив на заміну. На його рахунку один гол.

Крім цього в Лізі конференцій продовжать виступи Роман Безус з "Гентом" і Тарас Качараба зі "Славією".