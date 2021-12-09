"Аталанта" і "Вільяреал" розіграли останню путівку в плей-офф ЛЧ: хто пройшов далі

Сьогодні, 9 грудня, визначився останній учасник плей-офф Ліги чемпіонів. "Вільяреал "На виїзді зміг здобути мінімальну перемогу над" Аталантою " - 3:2, зберігши за собою друге місце в групі.

Поєдинок мав відбутися вчора, проте через сильні снігопади в італійському Бергамо поєдинок перенесли на сьогодні. "Аталанті" Руслана Малиновського для виходу в плей-офф потрібна була лише перемога. До слова, сам Малиновський почав матч з лавки запасних.

І з перших хвилин все пішло не за планом італійців. Данджума на 3-й хвилині вивів вперед "жовту субмарину". А на 42-й хвилині Капу подвоїв перевагу іспанського клубу.

Після перерви на полі з'явився Малиновський, але буквально відразу ж рахунок став і зовсім розгромним для "Аталанти" - третій гол для "Вільяреала" забив Данджума.

Але потім італійці включилися. Причому зробив це саме українець, який на 71-й хвилині ударом з-за меж штрафного скоротив відставання - 1:3.

А через ще дев'ять хвилин градус поєдинку піднявся до максимуму, коли Сапата відправив другий м'яч у сітку іспанського клубу - 2:3.

На останніх хвилинах "Аталанта" влаштувала справжній штурм воріт "Вільяреала" і кілька забійних моментів для того, щоб як мінімум зрівняти рахунок, але все ж поєдинок завершився мінімальною перемогою іспанського клубу. У підсумку саме "Вільяреал" проходить в плей-офф ЛЧ з другого місця, "Аталанта" продовжить свої виступи в Лізі Європі.

Таким чином у плей-офф ЛЧ зіграють "Ман Сіті", "ПСЖ", "Ліверпуль", "Атлетіко", "Аякс", "Спортінг", "Реал", "Інтер", "Баварія", "Бенфіка", " МЮ", "Вільяреал", "Лілль", "Зальцбург", "Ювентус" та "Челсі".

У Лізі Європи виступи продовжать - "Лейпциг", "Порту", "Борусія Д", "Шериф", "Барселона", "Аталанта", "Севілья" та "Зеніт".