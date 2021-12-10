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Визначилися майже всі учасники футбольної євровесни: хто де зіграє

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П'ятниця 10 грудня 2021 00:14
Визначилися майже всі учасники футбольної євровесни: хто де зіграє Фото: у єврокубках відбулися практично всі матчі (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні відбулися практично всі заключні матчі в єврокубках. Ще один учасник визначиться в Лізі конференцій, так як матч "Тоттенхема" і "Ренна" перенесли через коронавірус.

Детальніше про те, хто і куди пройшов - в матеріалі РБК-Україна.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Сіяні (переможці груп): "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Аякс", "Реал", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Лілль", "Ювентус".

Несіяні (другі місця): "ПСЖ", "Атлетіко", "Спортінг", "Інтер", "Бенфіка", "Вільяреал", "Зальцбург","Челсі".

ЛІГА ЄВРОПИ

Учасники 1/16 фіналу

Сіяний: "Бетіс", "Рейнджерс", "Реал Сосьєдад", "Наполі", "Олімпіакос", "Лаціо", "Динамо З", "Брага".

Несіяні: "Барселона", "Боруссія Д", "Зеніт", "Порту", "Лейпциг", "Севілья", "Шериф", "Аталанта".

В 1/8 фіналу ЛЄ вже пробилися переможці своїх груп: "Айнтрахт", "Байєр", "Вест Хем", "Ліон", "Монако", "Спартак", "Црвена Звєзда", "Галатасарай".

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ

Учасники 1/16 фіналу

Сіяні:" Маккабі Т"," Партизан", "Буде-Глімт", "Раннерс", "Славія", ПАОК, "Карабах".

Ще одне місце визначиться за підсумками завершення матчів у групі G. тут повинні пізніше зіграти "Тоттенхем" і "Ренн". Поки на другому місці в групі йде "Вітесс", проте в разі перемоги їх змістять"шпори".

Несеняні: "Спарта", "ПСВ", "Лестер", "Фенербахче", "Олімпік", "Мітьюлланд", "Селтік", "Рапід".

В 1/8 фіналу ЛК пройшли переможці груп: "ЛАСК", "Гент", "Рома", "АЗ", "Фейєноорд", "Копенгаген", "Ренн", "Базель".

Жеребкування стадії плей-офф всіх турнірів відбудеться в понеділок, 13 грудня.

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