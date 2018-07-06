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"Манчестер Сіті" узгодив з "Вулверхемптоном" трансфер Зінченка

НовиниСпорт    06.07.2018 - 10:32
Фото: Олександр Зінченко (instagram.com/zinchenko_96)
Фото: Олександр Зінченко (instagram.com/zinchenko_96)

Чемпіон Англії встановив за українця ціну в 16 млн фунтів

"Манчестер Сіті" домовився з "Вулверхемптоном" про продаж українського гравця Олександра Зінченка. Про це в своєму Twitter написав журналіст Тім Неш, наближений до "вовків".

За його інформацією, "городяни" отримають за українця 16 млн фунтів (близько 18 млн євро) - 12 мільйонів "Вулверхемптон" заплатить відразу і ще 4 як бонус.

У минулому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 14 матчів, виходячи на незвичній для себе позиції лівого захисника. На рахунку футболіста 17 матчів та 1 гол у складі збірної України.

"Вулверхемптон" за підсумками минулого сезону виграв Чемпіоншип і повернувся в англійську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, український півзахисник Олександр Зінченко разом з "Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії сезону 2017/18. 

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Теги публікації: Манчестер Сити, трансферы, Зинченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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