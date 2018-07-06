"Манчестер Сіті" узгодив з "Вулверхемптоном" трансфер Зінченка

Чемпіон Англії встановив за українця ціну в 16 млн фунтів

"Манчестер Сіті" домовився з "Вулверхемптоном" про продаж українського гравця Олександра Зінченка. Про це в своєму Twitter написав журналіст Тім Неш, наближений до "вовків".

За його інформацією, "городяни" отримають за українця 16 млн фунтів (близько 18 млн євро) - 12 мільйонів "Вулверхемптон" заплатить відразу і ще 4 як бонус.

. @Wolves have agreed a £16m deal with @ManCity for left wing back Olegsandr Zinchenko. A fee of an initial £12m rising to £16m with add-ons is in place between the clubs. — Tim Nash (@TimNash_1) July 5, 2018

У минулому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 14 матчів, виходячи на незвичній для себе позиції лівого захисника. На рахунку футболіста 17 матчів та 1 гол у складі збірної України.

"Вулверхемптон" за підсумками минулого сезону виграв Чемпіоншип і повернувся в англійську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, український півзахисник Олександр Зінченко разом з "Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії сезону 2017/18.