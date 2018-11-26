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Зінченко в складі "Манчестер Сіті" відправився на матч з "Ліоном"

Новини » Спорт    26.11.2018 - 19:44
Зінченко в складі "Манчестер Сіті" відправився на матч з "Ліоном"
Фото: Олександр Зінченко (instagram.com/zinchenko_96)

Українець в цьому матчі може вийти на лівому фланзі захисту

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відправився з командою на гру 5 туру групової стадії Ліги чемпіонів проти французького "Ліона". Про це повідомляється в Twitter англійського клубу.

Всього до Франції вирушило 18 виконавців чинного чемпіона Англії. Українець в цьому матчі може вийти на лівому фланзі захисту.

У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" 4 матчі, в яких зробив 1 результативну передачу.

В останній раз українець грав як раз в Лізі чемпіонів у матчі проти "Шахтаря" (6: 0), в якому і віддав одну результативну передачу.

Матч "Манчестер Сіті" - "Ліон" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок - о 22:00 за київським часом.

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