Зінченко в складі "Манчестер Сіті" відправився на матч з "Ліоном"

Фото: Олександр Зінченко (instagram.com/zinchenko_96)

Українець в цьому матчі може вийти на лівому фланзі захисту

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відправився з командою на гру 5 туру групової стадії Ліги чемпіонів проти французького "Ліона". Про це повідомляється в Twitter англійського клубу.

Всього до Франції вирушило 18 виконавців чинного чемпіона Англії. Українець в цьому матчі може вийти на лівому фланзі захисту.

Here's the 19-player travelling squad on their way to this afternoon.



#mancity pic.twitter.com/6r21DLv81n — Manchester City (@ManCity) November 26, 2018

У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" 4 матчі, в яких зробив 1 результативну передачу.

В останній раз українець грав як раз в Лізі чемпіонів у матчі проти "Шахтаря" (6: 0), в якому і віддав одну результативну передачу.

Матч "Манчестер Сіті" - "Ліон" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок - о 22:00 за київським часом.