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США рассматривают зимнюю деэскалацию между Украиной и РФ, уже есть идеи, - Зеленский

21:04 07.09.2026 Пн
2 мин
Украина ищет дипломатические пути к миру
aimg Елена Бджола
США рассматривают зимнюю деэскалацию между Украиной и РФ, уже есть идеи, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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США изучают, могут ли Украина и Россия принять меры для деэскалации войны в течение зимы. И одновременно с этим возобновить переговоры насчет более широкого мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Axios.

Зимняя деэскалация

Зеленский считает, что недели перед зимой предлагают окно для дипломатии. Хотя, по мнению президента, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на еще одну жесткую зиму для ослабления Украины.

Зеленский уверен, что даже если Путин не хочет деэскалации, США способны оказывать на него давление.

Президент после встречи в Киеве с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером получил месседж, который они привезли из Москвы. Он заключался в том, что "россияне готовы к переговорам".

Новые идеи

Уиткофф и Кушнер привезли некоторые новые идеи, говорит Зеленский. Он отказался раскрывать изданию все детали. Однако некоторые из обсуждений касались потенциальных шагов деэскалации со стороны России и Украины в течение и в течение зимы.

"Есть идеи по энергетическим объектам и по зерновым поставкам, по экспорту нефти и газа. У нас разные интересы, у нас с Россией", - сказал Зеленский.

Он отметил, что новый подход США как возобновление переговоров и попытка достичь договоренностей, позволяющих Украине и России пережить зиму без значительной эскалации, "очень близки к реальности этих разговоров" (с Уиткоффом и Кушнером - ред.).

По его словам, целью будет найти шаги до или во время зимы, "которые могут приблизить стороны к миру".

Ранее РБК-Украина писало, что после встреч в Москве и Киеве американская сторона сообщила о прогрессе в мирном процессе и согласовании графика последующих переговоров.

Также сообщалось, что 6 сентября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели день в Киеве. Американская сторона встретилась с президентом Владимиром Зеленским, украинской переговорной командой и представителями Европы.

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