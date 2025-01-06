Зимний шторм не помешает подтвердить победу Трампа в в Конгрессе США, - Джонсон

Сегодня в Конгрессе США должны официально подтвердить избрание Дональда Трампа на пост президента. И сильный зимний шторм, который надвигается на Соединенные Штаты, этому процессу не помешает.
Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Закон о подсчете голосов избирателей требует, чтобы это произошло 6 января в 13:00, поэтому, независимо от того, будет ли у нас снежная буря или нет, мы будем в этом зале и убедимся, что это будет сделано", - сказал он в эфире Fox News.
Джонсон выразил надежду, что несмотря на шторм, на мероприятие придут все желающие. Кроме того, он призвал законодателей оставаться в городе.
Reuters пишет, что Вашингтоне сегодня ожидается выпадение снега и мокрого снега от 7 до 18 см, что может затруднить поездки на работу. Более того, город приказал закрыть в понедельник государственные школы.
Напомним, в пятницу 3 января, Майка Джонсона переизбрали на пост спикера палаты представителей США. За его кандидатуру отдали голос практически все республиканцы в нижней палате Конгресса.
В случае, если бы этого не произошло, подтверждение победы Трампа в Конгрессе могло бы задержаться.
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