Зимний шторм не помешает подтвердить победу Трампа в в Конгрессе США, - Джонсон

"Закон о подсчете голосов избирателей требует, чтобы это произошло 6 января в 13:00, поэтому, независимо от того, будет ли у нас снежная буря или нет, мы будем в этом зале и убедимся, что это будет сделано", - сказал он в эфире Fox News.

Джонсон выразил надежду, что несмотря на шторм, на мероприятие придут все желающие. Кроме того, он призвал законодателей оставаться в городе.

Reuters пишет, что Вашингтоне сегодня ожидается выпадение снега и мокрого снега от 7 до 18 см, что может затруднить поездки на работу. Более того, город приказал закрыть в понедельник государственные школы.