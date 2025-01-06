Зимовий шторм не завадить підтвердити перемогу Трампа в Конгресі США, - Джонсон

"Закон про підрахунок голосів виборців вимагає, щоб це відбулося 6 січня о 13:00, тому, незалежно від того, чи буде в нас снігова буря, чи ні, ми будемо в цьому залі і переконаємося, що це буде зроблено", - сказав він в ефірі Fox News.

Джонсон висловив сподівання, що незважаючи на шторм, на захід прийдуть усі охочі. Крім того, він закликав законодавців залишатися в місті.

Reuters пише, що у Вашингтоні сьогодні очікується випадання снігу і мокрого снігу від 7 до 18 см, що може ускладнити поїздки на роботу. Ба більше, місто наказало закрити в понеділок державні школи.