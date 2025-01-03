Подтверждение победы Трампа в Конгрессе США может задержаться, - CNN
Конгресс США 6 января должен официально подтвердить победу избранного президента США Дональда Трампа. Однако процесс может задержаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Союзники спикера Палаты представителей США Майка Джонсона считают, что голосование против него может отсрочить окончательную победу Трампа на выборах в Белый дом.
Так, за день до выборов спикера (в США еще четверг) Джонсон, которого Трамп поддержал в качестве кандидата на сохранение данного поста, все еще пытается одержать победу над многочисленными противниками Республиканской партии. Некоторые республиканцы опасаются, что такой сценарий может привести к еще одной многодневной и затяжной борьбе в парламенте.
Дело в том, что Конгресс никогда ранее не пытался сертифицировать президентские выборы без спикера Палаты представителей. Даже высокопоставленные республиканцы говорят, что неясно, что произойдет, если спикера не будет 6 января - в день, когда Конгресс США должен сертифицировать победу Трампа.
"Выступление против Джонсона сейчас ослабляет Республиканскую партию и усиливает Хакима Джеффриса. Это также ставит под угрозу сертификацию коллегии выборщиков, запланированную на 6 января. Эти ребята служат "пятой колонной" для демократов", - заявил конгрессмен Дон Бэкон.
CNN добавляет, что Палата представителей не может проводить никаких официальных дел без спикера. Это означает, что нет четких вариантов подтверждения победы Трампа.
Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится уже 20 января 2025 года. За день до этого избранный президент США планирует провести мероприятие по типу митинга в Вашингтоне.
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