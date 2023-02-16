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Зимний новичок "Шахтера" присоединился к команде после выступлений в сборной

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Варшава, Четверг 16 февраля 2023 12:31
Зимний новичок "Шахтера" присоединился к команде после выступлений в сборной Фото: Игорь Йовичевич вживую встретился с Кевином Келси (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Венесуэлы U-20 Кевин Келси пополнил ряды донецкого "Шахтера" накануне плей-офф Лиги Европы против французского "Ренна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Латиноамериканец стал "горняком" еще 31 января. Препятствием для мгновенного присоединения к "Шахтеру" на тренировочных сборах стал Чемпионат Южной Америки U-20.

В составе венесуэльской молодежки Келси провел 8 матчей, но результативными действиями не отличился. Венесуэла U-20 финишировала пятой в финальной группе турнира. В украинскую Премьер-лигу форвард переехал из уругвайского "Бостон Ривера", хотя не успел сыграть за "зелено-красных" ни одного поединка.

Келси воспитывался в "Минеросе" из штата Боливар. В составе родной команды он дебютировал на профессиональном уровне и сыграл 31 матч в чемпионате Венесуэлы, в которых забил 5 мячей. В "Шахтере" нападающий будет выступать под 18-м номером.

Всего "Шахтер" пригласил в команду четырех новичков – вратаря Ризныка, защитников Гочолейшвили и Ракицкого, а также форварда Келси. Дуэт последних попал в заявку "горняков" на плей-офф Лиги Европы. Всего в список попали 28 исполнителей.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Ренна" в плей-офф Лиги Европы.

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