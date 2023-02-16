Зимний новичок "Шахтера" присоединился к команде после выступлений в сборной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Латиноамериканец стал "горняком" еще 31 января. Препятствием для мгновенного присоединения к "Шахтеру" на тренировочных сборах стал Чемпионат Южной Америки U-20.

В составе венесуэльской молодежки Келси провел 8 матчей, но результативными действиями не отличился. Венесуэла U-20 финишировала пятой в финальной группе турнира. В украинскую Премьер-лигу форвард переехал из уругвайского "Бостон Ривера", хотя не успел сыграть за "зелено-красных" ни одного поединка.

Келси воспитывался в "Минеросе" из штата Боливар. В составе родной команды он дебютировал на профессиональном уровне и сыграл 31 матч в чемпионате Венесуэлы, в которых забил 5 мячей. В "Шахтере" нападающий будет выступать под 18-м номером.

Всего "Шахтер" пригласил в команду четырех новичков – вратаря Ризныка, защитников Гочолейшвили и Ракицкого, а также форварда Келси. Дуэт последних попал в заявку "горняков" на плей-офф Лиги Европы. Всего в список попали 28 исполнителей.