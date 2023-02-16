Зимовий новачок "Шахтаря" приєднався до команди після виступів у збірній

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Латиноамериканець став "гірником" ще 31 січня. На заваді миттєвого приєднання до "Шахтаря" на тренувальних зборах постав Чемпіонат Південної Америки U-20.

У складі венесуельської молодіжки Келсі провів 8 матчів, але результативними діями не відзначився. Венесуела U-20 фінішувала п'ятою у фінальній групі турніру. До української Прем'єр-ліги форвард переїхав із уругвайського "Бостон Рівера", хоча не встиг зіграти за "зелено-червоних" жодного поєдинку.

Келсі виховувався у "Мінеросі" зі штату Болівар. У складі рідної команди він дебютував на професіональному рівні та зіграв 31 поєдинок у чемпіонаті Венесуели, в яких забив 5 м'ячів. За "Шахтар" нападник виступатиме під 18-м номером.

Загалом "Шахтар" запросив до команди чотирьох новачків – воротаря Різника, оборонців Гочолейшвілі та Ракицького, а також форварда Келсі. Дует останніх потрапив до заявки "гірників" на плей-офф Ліги Європи. Усього до списку потрапили 28 виконавців.