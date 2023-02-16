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Зимовий новачок "Шахтаря" приєднався до команди після виступів у збірній

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Варшава, Четвер 16 лютого 2023 12:31
Зимовий новачок "Шахтаря" приєднався до команди після виступів у збірній Фото: Ігор Йовічевіч наживо зустрівся з Кевіном Келсі (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної Венесуели U-20 Кевін Келсі поповнив лави донецького "Шахтаря" напередодні плей-офф Ліги Європи проти французького "Ренна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Латиноамериканець став "гірником" ще 31 січня. На заваді миттєвого приєднання до "Шахтаря" на тренувальних зборах постав Чемпіонат Південної Америки U-20.

У складі венесуельської молодіжки Келсі провів 8 матчів, але результативними діями не відзначився. Венесуела U-20 фінішувала п'ятою у фінальній групі турніру. До української Прем'єр-ліги форвард переїхав із уругвайського "Бостон Рівера", хоча не встиг зіграти за "зелено-червоних" жодного поєдинку.

Келсі виховувався у "Мінеросі" зі штату Болівар. У складі рідної команди він дебютував на професіональному рівні та зіграв 31 поєдинок у чемпіонаті Венесуели, в яких забив 5 м'ячів. За "Шахтар" нападник виступатиме під 18-м номером.

Загалом "Шахтар" запросив до команди чотирьох новачків – воротаря Різника, оборонців Гочолейшвілі та Ракицького, а також форварда Келсі. Дует останніх потрапив до заявки "гірників" на плей-офф Ліги Європи. Усього до списку потрапили 28 виконавців.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Ренна" в плей-офф Ліги Європи.

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