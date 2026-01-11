Зимний гламур в горах: Кристина Горняк в коротком пуховике и мунбутах

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк продемонстрировала стильный образ с коротким пуховиком, который подойдет как для города, так и для отдыха в горах.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Сияющий акцент: пуховик от Gasanova
Главным элементом образа стал короткий пуховик бежевого оттенка от украинского бренда Gasanova. Модель густо декорирована мелкими кристаллами, которые отблескивают на солнце и под вечерним освещением, создавая эффект сияния.
Пуховик не только привлекательно выглядит, но и обеспечивает тепло и комфорт в зимнюю погоду.
Детали аутфита
Основа образа - облегающий белоснежный комбинезон, который подчеркивает стройную фигуру. Такая база позволяет создавать гармоничный силуэт и одновременно оставляет свободу движений для активного отдыха на свежем воздухе.
Обувь также играет важную роль в формировании образа. Кристина выбрала трендовые мунбуты с принтом, который идеально сочетается с бежевым пуховиком и белым комбинезоном. Такая комбинация обеспечивает устойчивость на снегу и подчеркивает стильный характер образа.
Аксессуары завершают лук: вязаная шапка-бини песочного цвета и стильные солнцезащитные очки - все это создает ощущение гармонии, комфорта и завершенности образа.
Атмосфера и стиль
Ее образ является прекрасным примером стиля aprеs-ski - сочетание активного зимнего отдыха и элегантного гламурного образа.
Функциональность здесь встречается с модными деталями, а текстуры и оттенки создают эффектный, но гармоничный "лук", который легко повторить для прогулок в горах.
Такой стильный подход к отдыху не только подчеркивает индивидуальность, но и задает тренды зимней моды на горнолыжных курортах.
Горняк показала, что стильный образ можно создать даже в сложных погодных условиях, сочетая практичность, комфорт и эффектный дизайн.
