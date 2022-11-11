Пентагон анонсировал седьмой "Рамштайн" для поддержки Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин проведет очередную встречу министров обороны Контактной группы по обороне Украины. Седьмая встреча так называемого формата "Рамштайн" пройдет в формате видеоконференции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в Вашингтоне.
"На следующей неделе министр проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча пройдет виртуально здесь, в Пентагоне", - сказала она.
По ее словам, глава Пентагона и министры обороны почти 50 стран обсудят "усилия по обеспечению Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии".
Как сообщало РБК-Украина, шестое заседание в формате "Рамштайн" прошло 12 октября в Брюсселе.
Первое заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось на военной базе США Рамштайн (Германия) в апреле 2022 года, после чего этот формат получил неофициальное название "Рамштайн".
Представители украинской власти также заявляли, что кроме оборонного "Рамштайн" стране также нужен финансовый и энергетический "Рамштайн".