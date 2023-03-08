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Зимняя Олимпиада-2026 получила фаворита на роль талисмана

Фото: Олимпийские игры в 2026 году примет Италия (facebook.com/OlimpiadiMilanoCortina2026)
Автор: Антон Федорцив

По результатам народного голосования два горностая избраны на роль маскота зимних Олимпийских игр 2026 года. Их примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

Живущие в Альпах млекопитающие из семьи куньих стали победителем голосования за талисмана грядущей Белой Олимпиады. Теперь народный выбор должны подтвердить организаторы соревнований.

Горностаи набрали 53% голосов респондентов, опередив цветок эдельвейс. В отбор поступило 1600 заявок из разных уголков Италии. Местные школьники и студенты получили шанс использовать свое воображение и творческие таланты, чтобы показать двух персонажей для презентации Игр-2026.

Дизайн маскота-победителя придумали студенты института из Катанздаро на юге Апеннин. Один из горностаев имеет белую шубку, а второй – бурую. "Горностаям придется преодолеть препятствия, попробовав все представленные на зимних Играх дисциплины, чтобы в 2026 году добраться до склонов и катков активными помощниками спортсменов", – заявили дизайнеры.

Ранее Франция пообещала выделить 1 млн евро для подготовки украинских спортсменов к Играм-2024. Транш анонсировала министр спорта республики Амели Удеа-Кастер. Средства пойдут на тренировки олимпийцев и паралимпийцев Украины.

К слову, ранее МОК обнародовал противоречивое заявление в канун годовщины полномасштабного вторжения России.

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