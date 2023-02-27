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Франция выделит средства на подготовку украинцев к Олимпиаде-2024: известна сумма

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Париж, Понедельник 27 февраля 2023 17:52
Франция выделит средства на подготовку украинцев к Олимпиаде-2024: известна сумма Фото: Паралимпийская сборная Украины на Играх-2020 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Механизм эффективной поддержки украинских атлетов перед Олимпийскими играми в Париже нарабатывает министерство спорта Франции.

Об этом заявила министр спорта Амели Удеа-Кастера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

Франция собирается выделить 1 млн евро для подготовки украинских спортсменов к Играм-2024. Средства пойдут на тренировку олимпийцев и паралимпийцев Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина выступила как можно лучше. Чтобы эта помощь была максимально эффективной, мы определим лучший способ", – заявила чиновница.

Кроме того, Удеа-Кастера прокомментировала возвращение России в международный спорт. По ее словам, приезд белорусских и российских спортсменов на Олимпийские игры вне повестки дня. В частности, и в статусе нейтральных атлетов.

"На этом этапе участие российских спортсменов даже под нейтральным флагом мы не рассматриваем. Это поставит целый ряд важных для нас вопросов, которые сегодня вызывают скептицизм", – резюмировала министр.

Ранее группа стран во главе с Польшей приняла декларацию с призывом к МОК о возвращении атлетов из РФ и Беларуси в международный спорт. Коалиция функционеров уверена, что российский режим и тамошняя пропаганда используют спортсменов для легализации военных преступлений.

К слову, ранее МОК обнародовал противоречивое заявление в канун годовщины полномасштабного вторжения России.

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