Зимняя буря накрыла США: отменены тысячи авиарейсов

Мощный зимний циклон с обильными снегопадами снова накрыл Соединенные Штаты, вызвав массовые перебои в авиасообщении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Из-за непогоды уже отменили более двух тысяч авиарейсов, а миллионы жителей страны ощутили на себе последствия очередного удара стихии.
Непогода стремительно набрала силу в субботу, 31 января, вблизи побережья Каролины в Атлантическом океане. Усиление ветра и интенсивные осадки быстро переросли в сильную метель.
Первые снегопады зафиксировали еще накануне в восточных районах Теннесси, обеих Каролинах и на юге Вирджинии. В северо-восточной части Теннесси выпало до 8 сантиметров снега.
По данным на субботу, количество отмененных авиарейсов превысило 2 тысячи.
Кроме снегопадов, синоптики фиксируют рекордно низкие температуры. Так, в Майами ожидается похолодание до значений, характерных для 1930-х годов, а сила ветра может стать самой ощутимой с 1920-х.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 1 февраля, интенсивность снегопадов несколько уменьшится, однако холодная погода на востоке США, вероятно, сохранится в течение всей следующей недели.
Как сообщалось, в связи с опасными погодными условиями в Нью-Йорке объявлен режим чрезвычайно холодной погоды Code Blue, который представляет особую угрозу для людей без постоянного жилья. Городские власти сообщили, что мобильные бригады помощи будут работать на улицах, направляя бездомных во временные приюты.
По данным аналитиков, примерно 2 500-3 500 американцев ежегодно умирают от переохлаждения и воздействия морозов. Например, в 2023 году таких было около 2 520 случаев, а в 2022-м - до 3 500 случаев во время сильных зимних холодов по всем штатам.
Также была информация о подорожании нефти из-за снежного шторма в США, по оценкам аналитиков и трейдеров, американские производители из-за непогоды теряли до 2 миллионов баррелей в день, или примерно 15% национальной добычи в течение выходных.