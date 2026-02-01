Зимняя буря накрыла США: отменены тысячи авиарейсов

Из-за непогоды уже отменили более двух тысяч авиарейсов, а миллионы жителей страны ощутили на себе последствия очередного удара стихии.

Непогода стремительно набрала силу в субботу, 31 января, вблизи побережья Каролины в Атлантическом океане. Усиление ветра и интенсивные осадки быстро переросли в сильную метель.

Первые снегопады зафиксировали еще накануне в восточных районах Теннесси, обеих Каролинах и на юге Вирджинии. В северо-восточной части Теннесси выпало до 8 сантиметров снега.

По данным на субботу, количество отмененных авиарейсов превысило 2 тысячи.

Кроме снегопадов, синоптики фиксируют рекордно низкие температуры. Так, в Майами ожидается похолодание до значений, характерных для 1930-х годов, а сила ветра может стать самой ощутимой с 1920-х.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 1 февраля, интенсивность снегопадов несколько уменьшится, однако холодная погода на востоке США, вероятно, сохранится в течение всей следующей недели.