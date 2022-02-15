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Зимова Олімпіада 2022: "німецький" подіум в бобслейних двійках

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбувся вирішальний четвертий заїзд у бобах-двійках. Олімпійське "золото" здобули німецькі бобслеїсти – Франческо Фрідріх та Торстен Маргіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У змаганнях бобслейних двійок у чоловіків взяло участь 20 пар спорсменів.

Але боротьби між збірними не вийшло, німецька команда домінувала в змігіннях. Весь подіум зайняли німці, яки виставили три боба і всі вони "заїхали" на п’єдистал.

Результати бобів-двійок:

  1. Франческо Фрідріх – Торстен Маргіс (Німеччина) – 3:56,89
  2. Йоханнес Лохнер – Флоріан Бауер (Німеччина) – 3:57,38
  3. Крістоф Хафер – Маттіас Зоммер (Німеччина) – 3:58,58

Нагадаємо, що два українських фрістайлісти пробилися у фінал з лижної акробатики.

Крім цього, визначився олімпійський чемпіон з лижного двоборства. Ним став норвежець – Йорген Гробак.

Також, сьогодні відбулися командні забіги з ковзанярського спорту. У жінок перемогла збірна Канади, а у чоловіків – Норвегія.

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