Фото: синоптик дала прогноз погоды на Новый год (Getty Images)

Погоду в Украине на Новый год 2023 вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"По предварительным прогнозам, в Украине первое января 2023 будет без осадков и теплым. И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с "плюсами", - рассказала она.