Зима усложнит бои. Столтенберг заверил Умерова в неизменной поддержке НАТО Украины

Генсек Североатлантического альянса заверил в неизменной поддержке Украины со стороны союзников и партнеров. Также отмечается, что зимние условия повлияют на ход сражений и боев.

"Учитывая, что зима, как ожидается, осложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что союзники полны решимости усилить политическую и практическую поддержку Украины в ее защите от российского вторжения", - отметили в НАТО.

Столтенберг подтвердил, что блок будет оказывать долгосрочную поддержку украинской стороне, чтобы сделать Вооруженные силы Украины "полностью совместимыми" с НАТО, и "еще больше приблизить их к Альянсу".

Глава МОУ Умеров и генсек НАТО также обсудили путь Украины к членству в Североатлантическом альянсе и усилия нашего государства по реформированию.

"Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и когда будут выполнены условия", - указывается в заявлении.

Напомним, что перед этим Столтенберг встречался с главой МОУ Умеровым дважды: в Киеве в сентябре и во время встречи министров обороны стран НАТО в октябре.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе 4 декабря (фото: nato.int)

"Зимний" этап войны

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас война находится на новом этапе. В частности зима усложнит боевые действия. В интервью The Economist глава государства рассказал, что российский диктатор Владимир Путин не понимает того, что в долгой войне РФ проиграет. Также Зеленский рассказал, что лично не хочет думать о долговременной войне, однако готовится к этому. По его словам Украина готова "воевать в долгую, не теряя людей".

Ранее военные эксперты в беседе с РБК-Украина объяснили, повлияла ли непогода на боевые действия на фронте, и чего можно ожидать зимой.

Добавим, перед этим генсек НАТО Столтенберг подчеркивал, что военная поддержка Украины в интересах самого Альянса. По его словам, блок должен продолжать помогать украинской стороне "и в хорошие, и в плохие времена".