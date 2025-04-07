ua en ru
Пн, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях в Украине: детали

Понедельник 07 апреля 2025 16:59
UA EN RU
Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях в Украине: детали Украинцев предупреждают об опасных и стихийных погодных явлениях (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в Украине действует предупреждение об опасных и стихийных явлениях. Речь идет обо всех регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

О каких опасных и стихийных явлениях идет речь

Согласно информации Укргидрометцентра, во всех областях Украины прогнозируют заморозки в воздухе (0-5°C) ночью и утром:

  • с 8 апреля;
  • до 11 апреля.

"II уровень опасности, оранжевый", - отметили синоптики.

Уточняется, что такие погодные условия:

  • усложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • приведут к нарушению движения транспорта на дорогах;
  • повредят раннецветущие плодовые деревья и растения.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях в Украине: деталиПредупреждение об опасных и стихийных явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Следовательно, водителям в этот период нужно быть особенно осторожными. А тем, кто занимается растениями, - стараться максимально обезопасить их от холода.

Прогноз погоды по Украине

В течение вторника, 8 апреля, в целом по Украине погода ожидается облачной, с прояснениями.

Небольшой мокрый снег возможен ночью в восточных областях. А днем:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в большинстве центральных областей.

На остальной территории - без существенных осадков.

Отмечается также, что в западных, северных и в Винницкой областях - на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5°C (в Карпатах 6-11°C). Температура днем 1-4°C тепла, в южных областях 4-9°C", - уточнили в УкрГМЦ.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях в Украине: деталиПрогноз погоды в Украине на 8 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и в Киевской области в течение 8 апреля будет также облачно, с прояснениями.

Ночью - без существенных осадков, днем - небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

"Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°C, температура днем 1-4°C тепла. В Киеве заморозки в воздухе 0-2°C, температура днем 1-3° тепла", - сообщили синоптики.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях в Украине: деталиПрогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему с 6 апреля снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.

Читайте также, что происходит на высокогорье Карпат, где 7 апреля утром зафиксировали 18 градусов мороза и около 30 см снега.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Снегопад Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз
Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп