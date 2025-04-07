Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях в Украине: детали

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в Украине действует предупреждение об опасных и стихийных явлениях. Речь идет обо всех регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

О каких опасных и стихийных явлениях идет речь

Согласно информации Укргидрометцентра, во всех областях Украины прогнозируют заморозки в воздухе (0-5°C) ночью и утром:

с 8 апреля;

до 11 апреля.

"II уровень опасности, оранжевый", - отметили синоптики.

Уточняется, что такие погодные условия:

усложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

приведут к нарушению движения транспорта на дорогах;

повредят раннецветущие плодовые деревья и растения.

Предупреждение об опасных и стихийных явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Следовательно, водителям в этот период нужно быть особенно осторожными. А тем, кто занимается растениями, - стараться максимально обезопасить их от холода.

Прогноз погоды по Украине

В течение вторника, 8 апреля, в целом по Украине погода ожидается облачной, с прояснениями.

Небольшой мокрый снег возможен ночью в восточных областях. А днем:

в западных областях;

в северных областях;

в большинстве центральных областей.

На остальной территории - без существенных осадков.

Отмечается также, что в западных, северных и в Винницкой областях - на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5°C (в Карпатах 6-11°C). Температура днем 1-4°C тепла, в южных областях 4-9°C", - уточнили в УкрГМЦ.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и в Киевской области в течение 8 апреля будет также облачно, с прояснениями.

Ночью - без существенных осадков, днем - небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

"Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°C, температура днем 1-4°C тепла. В Киеве заморозки в воздухе 0-2°C, температура днем 1-3° тепла", - сообщили синоптики.

Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)