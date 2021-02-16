Зима не відступає. Нічні морози до -22 та снігопади утримаються в Україні і завтра

Згідно з прогнозами, 17 лютого на заході України будуть снігопади, вдень від -2 до -7, а вночі від -5 до -17. На півночі сніг очікується лише в Києві та Київській області, в інших регіонах мінлива хмарність. Вдень від -7 до -11, вночі від -17 до -22.

На сході вдень від -5 до -9, вночі від -13 до-19. У центральній частині вдень від -7 до -9, а вночі від -16 до -22. На півдні вдень від -3 до -9, вночі від -7 до -19.

Фото: погода в Україні