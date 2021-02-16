Зима не відступає. Нічні морози до -22 та снігопади утримаються в Україні і завтра

Погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Також місцями очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.
Відповідна інформація міститься на сайті українського Гідрометцентру.
Згідно з прогнозами, 17 лютого на заході України будуть снігопади, вдень від -2 до -7, а вночі від -5 до -17. На півночі сніг очікується лише в Києві та Київській області, в інших регіонах мінлива хмарність. Вдень від -7 до -11, вночі від -17 до -22.
На сході вдень від -5 до -9, вночі від -13 до-19. У центральній частині вдень від -7 до -9, а вночі від -16 до -22. На півдні вдень від -3 до -9, вночі від -7 до -19.
Фото: погода в Україні
Нагадаємо, сьогодні вдень в Україні опадів не очікується, у всіх регіонах буде мінлива хмарність.
Раніше повідомлялося, що погода різко зміниться в останній тиждень лютого. Зокрема, очікується потепління до плюсових температур, а в деяких областях - понад +10. Температура повітря почне підвищуватися вже на цих вихідних, а з середини наступного тижня "плюси" будуть навіть у нічний час.