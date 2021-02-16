UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зима не отступает. Ночные морозы до -22 и снегопады удержатся в Украине и завтра

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. Также местами ожидаются снегопады, ночью столбики термометров опустятся до -22.

Соответствующая информация содержится на сайте украинского Гидрометцентра.

Согласно прогнозам, 17 февраля на западе Украины будут снегопады, днем от -2 до -7, ночью от -5 до -17. На севере снег ожидается только в Киеве и Киевской области, в остальных регионах переменная облачность. Днем от -7 до -11, ночью от -17 до -22.

На востоке днем от -5 до -9, ночью от -13 до -19. В центральной части днем от -7 до -9, ночью от -16 до -22. На юге днем от -3 до -9, ночью от -7 до -19.

Фото: погода в Украине

Напомним, сегодня днем в Украине осадков не ожидается, во всех регионах будет переменная облачность.

Ранее сообщалось, что погода резко изменится в последнюю неделю февраля. В частности, ожидается потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях - свыше +10. Температура воздуха начнет повышаться уже на этих выходных, а с середины следующей недели "плюсы" будут даже в ночное время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины прогнозморозыПогодаСнегопад
Читайте также
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах
Прогноз погоды