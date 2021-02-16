Зима не отступает. Ночные морозы до -22 и снегопады удержатся в Украине и завтра

Согласно прогнозам, 17 февраля на западе Украины будут снегопады, днем от -2 до -7, ночью от -5 до -17. На севере снег ожидается только в Киеве и Киевской области, в остальных регионах переменная облачность. Днем от -7 до -11, ночью от -17 до -22.

На востоке днем от -5 до -9, ночью от -13 до -19. В центральной части днем от -7 до -9, ночью от -16 до -22. На юге днем от -3 до -9, ночью от -7 до -19.

Фото: погода в Украине