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В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 06:30
В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату Погода в Україні принесе потепління (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться в останній тиждень лютого. Синоптики прогнозують потепління до плюсових температур, а в деяких областях очікується понад +10 градусів.

Про це розповідають синоптики Gismeteo у своєму двотижневому прогнозі.

Судячи за даними синоптиків, температура почне підвищуватися вже на цих вихідних, а в середині наступного тижня потепління досягне "плюсів". Причому тепло в деяких областях буде навіть вночі.

Так, у Києві самими теплими днями буде 23-25 лютого. Вдень +2... +4, вночі - близько нуля. Але до кінця лютого морози повернуться, правда, не такі сильні.

У Харкові також потеплішає 24-25 лютого, у Львові та в Одесі майже весь останній тиждень лютого буде теплим.

При цьому разом з потеплінням в країну прийде атмосферний фронт, опадів у вигляді мокрого снігу і дощу буде дуже багато.

А от найближчий тиждень - до п'ятниці-суботи буде з сильними морозами.

В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали датуВ Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали датуВ Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали датуВ Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні, прогноз на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптики розповіли також, де в Україні буде найлютіші морози у вівторок, 16 лютого.

Також експерти розповіли, що станеться, коли сніг у Києві почне танути

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