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Мороз до -24 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 08:00
Мороз до -24 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода у Києві (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 16 лютого, на всій території Україні буде без опадів. Вдень температура повітря в країні очікується від -13 до +1, а вночі вдарять сильні морози до -24 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні в Україні опадів не передбачають. У всіх регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря вдень буде від -9 до +1 тепла, а вночі від -16 до -10 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде коливатись від -13 до -8, а вночі вона буде в межах -24 -14.

У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від -9 до -4, а вночі стовпчики термометрів покажуть -19 -9.

Мороз до -24 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень буде від -12 до -9, а вночі від -20 до -16 градусів.

Мороз до -24 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, згідно з розрахунками синоптиків, весна в Україні в цьому році буде пізньою. Значне потепління очікується в середині березня, а найлютіші морози очікуються 15-18 лютого.

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