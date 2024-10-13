Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На новой рабочей неделе в Украине похолодает еще больше. Заморозки начнут входить в "кураж", свою лепту добавят и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В понедельник, 14 октября, в Украине будет небольшой дождь и облачно с прояснениями. Осадки пройдут в Донецкой, Сумской, Луганской, Харьковской, Полтавской, Черновицкой, Киевской, Житомирской, Волынской, Ровенской областях.
На остальной территории Украины будет облачно, без существенных осадков. Днем теплее всего будет в Херсонской области и в Крыму +17...+19 градусов. Холоднее всего днем будет в Луганской области +8...+10 градусов.
Ночью теплее всего будет в Крыму, до +19 градусов, а холоднее всего - в Луганской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской областях и на Закарпатье, +4 градусов.
В Киеве ожидается дождь, днем +10...+12, ночью +6...+8.
Погода в Украине 14 октября (meteo.gov.ua)
Во вторник, 15 октября, дожди пройдут на всей территории Украины. Днем теплее всего будет в Крыму, до +17 градусов.
Холоднее всего днем будет в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской областях от +9 градусов.
Ночью теплее всего будет в Одесской области +10 градусов, а холоднее всего в Черновицкой области от +3 градусов. В Киеве пройдут дожди, днем будет +9...+11, ночью +6...+8.
Погода в Украине 15 октября (meteo.gov.ua)
В среду, 16 октября, дожди пройдут на всей территории Украины. Днем теплее всего будет в Одесской, Луганской областях, до +14 градусов.
Ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области от +3. В Киеве пройдут дожди, днем +9...+11, ночью +6...+8.
Погода в Украине 16 октября (meteo.gov.ua)
В четверг, 17 октября, сильные дожди пройдут в Днепропетровской, Херсонской областях и Крыму. Небольшие осадки синоптики прогнозируют в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях.
Днем теплее всего будет в Закарпатской области, до +15 градусов. Ночью заморозки ожидаются:
В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков днем +9...+11, ночью синоптики прогнозируют заморозки до -2.
Погода в Украине 17 октября (meteo.gov.ua)
В пятницу, 18 октября, небольшой дождь пройдет в Луганской, Запорожской,
Донецкой областях и в Крыму.
На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем теплее всего будет в Закарпатской области, до +15 градусов.
Заморозки ночью от -1...-3 градусов ожидаются в следующих регионах:
В Киеве переменная облачность, без осадков. Днем до +11, ночью заморозки до -2 градусов.
Погода в Украине 18 октября (meteo.gov.ua)
В конце сентября в Украину наконец-то пришла метеорологическая осень. По данным синоптиков, она зафиксирована на две недели позже обычного.
Вероятно, это связано с достаточно теплым, местами даже жарким сентябрем. Синоптики не исключают, что и октябрь будет теплее обычного.
Правда, впечатление от теплого октября портят дожди. Например, в начале октября в Киеве прошел сильный ливень. Он по количеству выпавших осадков побил рекорд, установленный более 50 лет назад.
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