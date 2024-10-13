Зима приближается? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Понедельник, 14 октября

В понедельник, 14 октября, в Украине будет небольшой дождь и облачно с прояснениями. Осадки пройдут в Донецкой, Сумской, Луганской, Харьковской, Полтавской, Черновицкой, Киевской, Житомирской, Волынской, Ровенской областях.

На остальной территории Украины будет облачно, без существенных осадков. Днем теплее всего будет в Херсонской области и в Крыму +17...+19 градусов. Холоднее всего днем ​​будет в Луганской области +8...+10 градусов.

Ночью теплее всего будет в Крыму, до +19 градусов, а холоднее всего - в Луганской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской областях и на Закарпатье, +4 градусов.

В Киеве ожидается дождь, днем ​​+10...+12, ночью +6...+8.

Погода в Украине 14 октября (meteo.gov.ua)

Вторник, 15 октября

Во вторник, 15 октября, дожди пройдут на всей территории Украины. Днем теплее всего будет в Крыму, до +17 градусов.

Холоднее всего днем ​​будет в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской областях от +9 градусов.

Ночью теплее всего будет в Одесской области +10 градусов, а холоднее всего в Черновицкой области от +3 градусов. В Киеве пройдут дожди, днем ​​будет +9...+11, ночью +6...+8.

Погода в Украине 15 октября (meteo.gov.ua)

Среда, 16 октября

В среду, 16 октября, дожди пройдут на всей территории Украины. Днем теплее всего будет в Одесской, Луганской областях, до +14 градусов.

Ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области от +3. В Киеве пройдут дожди, днем ​​+9...+11, ночью +6...+8.

Погода в Украине 16 октября (meteo.gov.ua)

Четверг, 17 октября

В четверг, 17 октября, сильные дожди пройдут в Днепропетровской, Херсонской областях и Крыму. Небольшие осадки синоптики прогнозируют в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской областях.

Днем теплее всего будет в Закарпатской области, до +15 градусов. Ночью заморозки ожидаются:

в Черновицкой, Черниговской областях, до -1;

в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, до -2;

в Ровенской, Житомирской областях, до-3.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков днем ​​+9...+11, ночью синоптики прогнозируют заморозки до -2.

Погода в Украине 17 октября (meteo.gov.ua)

Пятница, 18 октября

В пятницу, 18 октября, небольшой дождь пройдет в Луганской, Запорожской,

Донецкой областях и в Крыму.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем теплее всего будет в Закарпатской области, до +15 градусов.

Заморозки ночью от -1...-3 градусов ожидаются в следующих регионах:

в Полтавской, Черкасской, Черниговской;

в Киевской, Житомирской, Винницкой;

в Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской;

в Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской;

Львовской и Кировоградской областей.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Днем до +11, ночью заморозки до -2 градусов.

Погода в Украине 18 октября (meteo.gov.ua)