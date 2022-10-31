RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зима в Европе может стать холоднее, чем обычно, что увеличит спрос на газ, - WSJ

Фото: Зима в Европе может стать холоднее, чем обычно, что увеличит спрос на газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Один из первых тщательно отслеживаемых сезонных прогнозов того, что ждет европейская зима, показывает более холодную и сухую погоду, чем обычно в Британии и Северной Европе. Это может усилить давление на правительства и компании, управляющие поставками природного газа на континенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Метеорологическое управление Великобритании в понедельник заявило, что существует повышенная вероятность того, что следующие три месяца будут холоднее обычного. Агентство прогнозов добавило, что погода, вероятно, будет более сухой, чем обычно, с меньшей вероятностью проливных дождей в период с ноября по январь.

"Все это говорит о том, что спрос на газ, связанный с отоплением, будет расти этой зимой. Люди не собираются выключать отопление, если им холодно, и поэтому мы, вероятно, будет иметь устойчивый спрос, связанный с отоплением", - заявила главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics Кэролайн Бейн.

Как сообщает издание, цены на газ продолжили недавнее снижение в понедельник, вызванное большими запасами топлива, которые Европа накопила в течение года. Примерные оптовые цены на газ в Нидерландах упали на 9%. Фьючерсные контракты предполагают, что газ станет дороже, когда температура зимой упадет, но цены не вернутся к максимумам, зафиксированным в августе.

Хватит ли хранящегося газа, чтобы пережить зиму в Европе, зависит от того, насколько холодное и ветреное время года будет. Власти надеются на мягкую, влажную зиму, которая также может принести сильный ветер. Это может помочь увеличить производство ветровой энергии. Цены на природный газ в последние недели падали из-за снижения спроса, при этом европейские запасы газа выросли примерно до 94% от общей емкости. Однако, по мнению аналитиков, отсутствие ветра и осадков, вероятно, подтолкнет спрос на газ и цены на него станут более высокими.

Сейчас Capital Economics прогнозирует, что европейские стандартные цены достигнут 150 евро за МВт.ч до конца года. Это остается значительно ниже максимумов, которые наблюдались в этом году, когда в конце августа цены достигли 349,90 евро за МВт.ч.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет ограничить спекулятивные скачки цен на газ на уровне Евросоюза.

Также ЕС намерен согласовать потолок цен на газ с Великобританией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаЦена на газ