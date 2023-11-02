ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зидан стал фаворитом на должность тренера МЮ в случае отставки тен Хага: кто в конкурентах

Манчестер, Четверг 02 ноября 2023 17:30
UA EN RU
Зидан стал фаворитом на должность тренера МЮ в случае отставки тен Хага: кто в конкурентах Фото: Зинедин Зидан в данный момент без работы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Второе подряд разгромное поражение английского "Манчестер Юнайтед" заставило экспертов и букмекеров "начать поиски" нового наставника команды вместо Эрика тен Хага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oddschecker.

Кресло под нидерландским специалистом изрядно пошатнулось на фоне неудачных результатов манкунианцев. В воскресенье "Юнайтед" проиграл дерби "Манчестер Сити" (0:3) в английской Премьер-лиге, а накануне с тем же счетом уступил "Ньюкаслу" в Кубке лиги.

Как следствие, резко упал коэффициент на то, что следующей тренерской отставкой в АПЛ будет увольнение тен Хага. Если в августе на такое развитие событий можно было заложиться с кэфом 66,00, то сейчас – с довольно скромным баллом 1,25. Похоже, отставка нидерландца произойдет уже в случае неудачи против "Фулхэма" 4 ноября.

В то же время новую актуальность приобрели коэффициенты на следующего тренера МЮ. Фаворитом букмекеров стал бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан. Заложиться на появление француза на "Олд Траффорд" можно с кэфом 4,00. Впрочем, обладатель "Золотого мяча-1998" не будет единственным претендентом на должность.

Заочную конкуренцию Зидану готов навязать ряд специалистов. К примеру, коэффициент на назначение наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна составил 5,00. Поклонники футбольной философии Грэма Поттера изучат вариант со ставкой на своего любимца с кэфом 7,50. Тем временем на титулованного итальянца Антонио Конте можно поставить с баллом 16,00.

Календарь грядущих поединков МЮ во всех турнирах:

  • "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед", 4 ноября
  • "Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед", 8 ноября
  • "Манчестер Юнайтед" – "Лутон", 11 ноября
  • "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед", 25 ноября
  • "Галатасарай" – "Манчестер Юнайтед", 29 ноября

К слову, ранее вспомнили самых старших обладателей "Золотого мяча" с Месси в топ-5.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер Юнайтед Чемпионат Англии Зинедин Зидан
NEWS
Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям
Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше