Фото: Зінедін Зідан (realmadrid.com)

Француз поки роздумує над пропозицією клубу

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан отримав пропозицію очолити "Манчестер Юнайтед". Про це повідомляє AS.

Француз поки не дав "червоним дияволам" згоди стати новим головним тренером команди. 46-річний фахівець хотів би попрацювати у збірній Франції або туринському "Ювентусі", але розуміє, що найближчим часом це навряд чи можливо.

Раніше на цьому тижні керівництво "Манчестер Юнайтед" звільнило Жозе Моурінью з поста наставника команди. Виконувати обов'язки головного тренера до кінця сезону буде Уле-Гуннар Сульшер.

МЮ набрав 26 очок і займає шосте місце в чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, раніше Зідан заявив, що скоро повернеться до тренерської роботи.