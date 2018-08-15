Зідан хотів би очолити "Манчестер Юнайтед"

Наставник був би не проти спробувати себе в чемпіонаті Англії

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан хотів би продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії. Про це повідомляє L'Equipe.

Voici la Une de L'Équipe de ce mercredi 15 août !



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https://t.co/c1rNzpDboZ pic.twitter.com/BgTttC5GSU — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 14, 2018

За даними видання, 46-річний французький фахівець в якості пріоритетного варіанту розглядає "Манчестер Юнайтед", очолюваний Жозе Моурінью, який знаходиться під серйозним тиском після того, як в минулому сезоні не зумів завоювати з командою жодного трофея.

Раніше в пресі повідомлялося, що керівництво "Юнайтед" розгляне Зідана як одного з кандидатів на пост головного тренера команди, якщо після закінчення сезону 2018/19 Моурінью покине клуб.

Зідан очолював "Реал" з 2016 по 2018 рік. Під його керівництвом команда тричі виграла Лігу чемпіонів, по два рази - Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу, по разу - чемпіонат і Суперкубок Іспанії. В кінці травня Зідан оголосив про відхід з "Реала" і по теперішній час залишається без роботи. У червні фахівець заявив, що "взяв паузу, щоб трохи відпочити і прийти в себе".

У ЗМІ з'являлася інформація, що Зідан може зайняти в "Ювентусі" адміністративну посаду і стати сполучною ланкою між командою і керівництвом, однак туринський клуб спростував це.