Со связью или без? Как мобильные операторы готовятся к блекауту и будет ли сеть без света

Летом операторов мобильной связи обязали до 1 февраля 2025 года обеспечить не менее 10 часов работы сети при отсутствии электроэнергии.
РБК-Украина рассказывает, насколько операторы мобильной связи готовы к отключениям света и что будет, в случае невыполнения обязательств.
Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) 17 июля 2024 года поручил операторам мобильной связи и интернет-провайдерам обеспечить:
Это улучшит работоспособность сетей во время плановых и аварийных отключений электроэнергии.
До 1 октября должны были получить автономное резервное питание 60% базовых станций мобильной связи, до 1 ноября – 70%, до 1 декабря – 80%, а до 1 февраля 2025 года – 100% базовых станций.
Такие решения были приняты, поскольку во время блекаутов крайне важно, чтобы украинцы оставались на связи. В частности, мобильные операторы и интернет-провайдеры должны координировать работу технических бригад, извещать граждан о перебоях с мобильной связью и интернетом с помощью SMS-сообщений и т. д.
"Киевстар использует все технические возможности, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов даже во время отключений света. В частности, начиная с 2022 года компания инвестировала уже более 1,4 млрд грн, чтобы сделать сеть более энергонезависимой", – заявляют в пресс-службе.
На сентябрь 2024 года на базовых станциях "Киевстара" установлено 126 тыс. новых аккумуляторов (далее АКБ), обеспечивающих работу до 4 часов без внешнего питания. Кроме этого, 2 322 генераторов поддерживают работу ключевых объектов сети в случаях отсутствия электроэнергии.
В частности, все определенные СНБО критически важные объекты снабжены генерирующими мощностями для получения связи в течение как минимум трех суток в случаях полномасштабных блекаутов.
"До конца года мы планируем закупить более 61 тыс. новых аккумуляторов для базовых станций и 848 промышленных генераторов", – говорят в "Киевстаре".
В компании отмечают, что осенью планируется обеспечить 23-25% сети возможностью работы от генераторов. Уже сейчас 60% сети "Киевстар" имеет четырехчасовое резервное питание, 40% – от 2 до 4 часов. Сейчас компания работает над обеспечением 6-часового резервирования для всех ключевых сайтов.
Работу услуги "Домашний Интернет" обеспечивает 51 тыс. источников бесперебойного питания (ИБП), что установлены в 23 тыс. многоквартирных домов.
При этом в "Киевстаре" отмечают, что аккумуляторам нужно время для подзарядки – от 4 до 6 часов для АКБ, для ИБП 8 часов бесперебойного питания. Поскольку обесточивание часто носит непрогнозируемый характер, аккумуляторы не успевают заряжаться.
"Подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении питания базовых станций", – заявляют в "Киевстаре".
Vodafone заявляет, что для повышения надежности и увеличения времени автономного электроснабжения базовых станций (БС) с 2022 года на сети уже смонтировано более 51 тыс. аккумуляторных батарей, обеспечивающих 4-6 часов автономности. Дополнительно законтрактовано еще около 54 тыс. аккумуляторных батарей.
"Мы закупаем дополнительные стационарные и мобильные генераторы и обеспечиваем их необходимым оборудованием и горючим. Используем альтернативные источники энергии – мы построили и ввели в эксплуатацию 3 солнечных электростанции. Также для быстрого развертывания и обеспечения связью в экстренных ситуациях используем передвижные базовые станции", – сообщает пресс-служба компании.
Инвестиции в подготовку компании к блэкаутам составят около 900 млн. грн.
"Компания делает все возможное, но не все зависит от операторов – есть энергетики, поставщики, потребители, которые тоже могут помочь, не создавая дополнительную нагрузку на сеть во время блекаутов", – объясняют в Vodafone.
Основные ограничения, усложняющие выполнение требований:
В lifecell есть более 10 тысяч базовых станций. Более половины из них оборудовали литиевыми батареями. Они обеспечивают работу на одном заряде в течение 4 часов.
Кроме этого, в сентябре компания заявила, что подключила более 1700 базовых станций к генераторам. Это позволит долго поддерживать работу оборудования, но не обеспечит бесперебойный и быстрый мобильный интернет.
"У большинства наших абонентов есть связь во время плановых и аварийных отключениях света. Конечно, его качество в эти периоды нельзя сравнивать со стандартной ситуацией, когда питание есть, ведь сети операторов связи строились, учитывая стационарное питание. Поддержка сети на автономных источниках – это по сути форс-мажорная ситуация", – говорят в пресс-службе.
Летом lifecell сообщал, что уже вложил в энергонезависимость более 800 млн гривен и еще 240 млн планирует инвестировать до конца года в альтернативные источники питания. В планах оператора до 2025 году обеспечить около 70% технологических площадок литиевыми батареями.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) должна проверять исполнение обязательств. При нарушении требований распоряжений НЦУ предусмотрено взыскание штрафов с телеком-операторов.
За невыполнение какого-либо распоряжения НЦУ компании могут заплатить штраф в размере 0,3% дохода оператора электронных коммуникаций за последний отчетный год, эта сумма примерно равна 30 млн. грн.
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В ходе подготовки публикации использовали материалы: распоряжение НЦУ, эксклюзивные комментарии для РБК-Украина от "Киевстара" и Vodafone, заявление пресс-службы lifecell для "Сусільного", ТСН.
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