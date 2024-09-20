В Украине обеспечат стабильную связь при отключениях света: Федоров раскрыл детали
Мобильные операторы начали подготовку к обеспечению стабильной связи при возможных отключениях электроэнергии зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Встретился с топменеджментом "Киевстар" и "Водафон", руководитель "Лайфселл" присоединился к встрече онлайн - обсудили состояние мобильной связи, подготовку к осенне-зимнему периоду и обесточиваниям. Даже несмотря на отсутствие света должна быть возможность вызвать скорую полицию или позвонить родным" , - сообщил Федоров.
Он отметил, что периодические обесточивания влияют на работу мобильных сетей и качество интернета, поскольку работа базовых станций операторов напрямую зависит от электроснабжения.
Однако, по словам Министра, операторы начали выполнять новые стандарты от Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ). Поэтому активно закупают и устанавливают генераторы, аккумуляторные батареи, заменяют комплектующие телеком-инфраструктуры.
"Со своей стороны, убираем бюрократию, чтобы все решения принимались максимально быстро, также в парламенте уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий ответственность за их невыполнение", - добавил Федоров.
Как рассказал министр, во время встречи обсудили основные вызовы при выполнении требований НЦУ - регуляторные вопросы, логистику, доставку генераторов и их установку.
"Будем работать над решением этих проблем, сформировали план действий, а также обсудили статус обеспечения связью на прифронтовых территориях. Украина сталкивается с уникальными вызовами в сфере телекома, и каждый шаг операторов - это важный опыт для мира по обеспечению бесперебойной связи в кризисных условиях", - отметил глава Минцифры.
Мобильная связь при отключении света
Одной из неотложных проблем при отключении света для многих украинцев является отсутствие стабильной мобильной связи и интернета.
Ранее мы сообщали, что в Украине ужесточаются требования к мобильным операторам и интернет-провайдерам.
На днях Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации рекомендовал до первого чтения законопроект №11431. Он направлен на обеспечение стабильной работы мобильных операторов при отключениях света.
Законопроект предусматривает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, которая регулирует деятельность отрасли.
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