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С праздником Ивана Купала: красивые поздравления и яркие открытки

Вторник 24 июня 2025 06:45
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С праздником Ивана Купала: красивые поздравления и яркие открытки Красивые открытки и поздравления с праздником Ивана Купала (фото: Getty)
Автор: Феликс Коркин

24 июня - праздник, который в народе называют "Ивана Купала". Этот день был связан с гуляниями, развлечениями и приметами. Поздравьте близких людей с этим веселым праздником!

РБК-Украина подготовило красивые и теплые поздравления с этими летними праздниками.

Поздравление с праздником Ивана Купала

Поздравляю с волшебным праздником Ивана Купала! Пусть теплые огни этой магической ночи разожгут в твоем сердце радость, любовь и надежду. Желаю гармонии, здоровья и искренних эмоций. Пусть жизнь будет яркой, как летний рассвет после купальской ночи!

С праздником Ивана Купала - самой загадочной ночи лета! Желаю, чтобы звезды над тобой освещали путь к счастью, а цветы папоротника приносили удачу. Пусть в душе царит тепло, а в сердце - вера в чудеса. Хорошего настроения и счастливых моментов!

Искренне поздравляю с Купальским праздником! Пусть эта ночь подарит тебе особую энергию, силу духа и вдохновение. Желаю найти свой цветок счастья и осуществить самые заветные мечты. Пусть сердце поет, а душа радуется каждому новому дню!

С праздником Ивана Купала: красивые поздравления и яркие открыткиПоздравления с праздником Ивана Купала (фото: Pinterest)

С Иваном Купала тебя! Пусть пламя купальского костра очистит тебя от всего лишнего, а вода подарит обновление и легкость. Желаю внутренней силы, гармонии и безграничной радости. Веселого праздника и приятных впечатлений!

Поздравляю тебя с праздником летнего солнцестояния - Ивана Купала! Желаю, чтобы ночь принесла тебе яркие сны, добрые знаки судьбы и веру в сказку. Пусть любое желание, загаданное этой ночью, обязательно сбудется. Света, любви и душевного уюта тебе!

Пусть в ночь на Ивана Купала сбудется то, чего давно хочет твое сердце! Желаю легкости, радости, веселья и незабываемых эмоций. Пусть жизнь будет такой же волшебной, как звездное небо этой особой ночи. С праздником!

С праздником Купала! Пусть любовь, счастье и здоровье прыгают вместе с тобой через огонь в светлое будущее. Пусть каждая капля росы дарит вдохновение, а каждый цветочный венок - удачу. Желаю настоящих чудес и счастливой судьбы!

С праздником Ивана Купала: красивые поздравления и яркие открыткиОткрытка с праздником Ивана Купала (фото: Pinterest)

***

У ніч Купальську, нічку тиху
Разом запалимо вогонь,
Щоби біда, нещастя й лихо
Завжди тримались осторонь.

Нехай добро, що є навколо,
Стає сильнішим у цей час.
Хай сили зла уже ніколи
Не зможуть подолати нас!

***
На Івана, на Купала
Я бажаю вам чимало:
Щастя, радості, здоров’я
І шаленої любові!
А печалі із журбою
Хай спливають за водою!

С праздником Ивана Купала: красивые поздравления и яркие открыткиОткрытка к празднику Ивана Купала (фото: Pinterest)

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