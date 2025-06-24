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Зі святом Івана Купала: гарні привітання та яскраві листівки

Вівторок 24 червня 2025 06:45
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Зі святом Івана Купала: гарні привітання та яскраві листівки Красиві листівки та привітання зі святом Івана Купала (фото: Getty)
Автор: Фелікс Коркін

24 червня - свято, яке у народі називають "Івана Купала". Цей день був пов'язаний з гуляннями, розвагами та прикметами. Привітайте близьких людей з цим веселим святом!

РБК-Україна підготувало красиві та теплі привітання зі цими літніми святами.

Привітання зі святом Івана Купала

Вітаю з чарівним святом Івана Купала! Нехай теплі вогні цієї магічної ночі розпалять у твоєму серці радість, любов і надію. Бажаю гармонії, здоров’я та щирих емоцій. Нехай життя буде яскравим, як літній світанок після купальської ночі!

Зі святом Івана Купала - найзагадковішої ночі літа! Бажаю, щоб зорі над тобою освітлювали шлях до щастя, а квіти папороті приносили удачу. Хай в душі панує тепло, а в серці - віра в дива. Гарного настрою й щасливих моментів!

Щиро вітаю з Купальським святом! Хай ця ніч подарує тобі особливу енергію, силу духу і натхнення. Бажаю знайти свою квітку щастя й здійснити найзаповітніші мрії. Нехай серце співає, а душа радіє кожному новому дню!

Зі святом Івана Купала: гарні привітання та яскраві листівкиПривітання зі святом Івана Купала (фото: Pinterest)

З Іваном Купала тебе! Нехай полум’я купальського вогнища очистить тебе від усього зайвого, а вода подарує оновлення і легкість. Бажаю внутрішньої сили, гармонії та безмежної радості. Веселого свята і приємних вражень!

Вітаю тебе зі святом літнього сонцестояння - Івана Купала! Бажаю, щоб ніч принесла тобі яскраві сни, добрі знаки долі і віру в казку. Хай будь-яке бажання, загадане цієї ночі, обов’язково збудеться. Світла, любові та душевного затишку тобі!

Нехай у ніч на Івана Купала збудеться те, чого давно прагне твоє серце! Бажаю легкості, радості, веселощів і незабутніх емоцій. Хай життя буде таким же чарівним, як зоряне небо цієї особливої ночі. Зі святом!

Зі святом Купала! Нехай любов, щастя і здоров’я стрибають разом з тобою через вогонь у світле майбутнє. Хай кожна крапля роси дарує натхнення, а кожен квітковий вінок - удачу. Бажаю справжніх чудес і щасливої долі!

Зі святом Івана Купала: гарні привітання та яскраві листівкиЛистівка зі святом Івана Купала (фото: Pinterest)

***

У ніч Купальську, нічку тиху
Разом запалимо вогонь,
Щоби біда, нещастя й лихо
Завжди тримались осторонь.

Нехай добро, що є навколо,
Стає сильнішим у цей час.
Хай сили зла уже ніколи
Не зможуть подолати нас!

***
На Івана, на Купала
Я бажаю вам чимало:
Щастя, радості, здоров’я
І шаленої любові!
А печалі із журбою
Хай спливають за водою!

Зі святом Івана Купала: гарні привітання та яскраві листівкиЛистівка до свята Івана Купала (фото: Pinterest)

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