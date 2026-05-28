Со своей чашкой за квасом или кофе: почему продавцы имеют полное право вам отказать

Главное: Летняя опасность: В жару прохладительные напитки портятся значительно быстрее.

В жару прохладительные напитки портятся значительно быстрее. Проверка этикетки: Покупая фасованные напитки, обязательно проверяйте срок годности, состав, условия хранения и наличие маркировки.

Покупая фасованные напитки, обязательно проверяйте срок годности, состав, условия хранения и наличие маркировки. Напитки на разлив: Заказывая квас, лимонад или холодный кофе, обращайте внимание на чистоту рабочего места и посуды.

Заказывая квас, лимонад или холодный кофе, обращайте внимание на чистоту рабочего места и посуды. Нюанс с собственной посудой: Если ваша чашка покажется продавцу грязной, он имеет полное право отказать в услуге.

Если ваша чашка покажется продавцу грязной, он имеет полное право отказать в услуге. Главное правило: Полностью откажитесь от покупки напитков в местах стихийной торговли, где очевидно нарушаются санитарные нормы.

На что смотреть при покупке напитков

В ведомстве советуют прежде всего проверять информацию на этикетке фасованных напитков. В частности покупателям рекомендуют обращать внимание:

на срок годности;

условия хранения;

состав продукции;

наличие обязательной информации о товаре.

Также важно, чтобы напитки хранились при температуре от 0 до 20 градусов и не находились под прямыми солнечными лучами.

Какие риски есть у напитков на разлив

Отдельно в Госпродпотребслужбе отметили правила продажи напитков на разлив или тех, которые готовятся непосредственно в заведении.

В таком случае продавец также обязан предоставить информацию о продукте по требованию потребителя.

Кроме того, особое внимание стоит обращать на чистоту посуды, в которую наливают напитки.

Можно ли приходить со своей чашкой

В последнее время в Украине становится популярным отказ от одноразовой посуды, особенно пластиковой. Поэтому некоторые заведения позволяют наливать напитки в собственную тару покупателя.

Однако в Госпродпотребслужбе напоминают: продавец отвечает за соблюдение гигиенических норм. Поэтому если чистота посуды клиента вызывает сомнения, продавец имеет право отказать в продаже напитка в эту тару.

Почему это важно летом

В жару напитки портятся значительно быстрее, особенно если хранятся неправильно.

Именно поэтому в ведомстве призывают украинцев внимательно относиться к качеству продукции и не покупать напитки в местах, где нарушаются санитарные условия или правила хранения.