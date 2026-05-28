Со своей чашкой за квасом или кофе: почему продавцы имеют полное право вам отказать

В жаркую погоду украинцы чаще покупают холодные напитки, однако неправильное хранение такой продукции может быть опасным для здоровья. Стоит внимательно проверять условия продажи и качество напитков, особенно летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
В ведомстве советуют прежде всего проверять информацию на этикетке фасованных напитков. В частности покупателям рекомендуют обращать внимание:
Также важно, чтобы напитки хранились при температуре от 0 до 20 градусов и не находились под прямыми солнечными лучами.
Отдельно в Госпродпотребслужбе отметили правила продажи напитков на разлив или тех, которые готовятся непосредственно в заведении.
В таком случае продавец также обязан предоставить информацию о продукте по требованию потребителя.
Кроме того, особое внимание стоит обращать на чистоту посуды, в которую наливают напитки.
В последнее время в Украине становится популярным отказ от одноразовой посуды, особенно пластиковой. Поэтому некоторые заведения позволяют наливать напитки в собственную тару покупателя.
Однако в Госпродпотребслужбе напоминают: продавец отвечает за соблюдение гигиенических норм. Поэтому если чистота посуды клиента вызывает сомнения, продавец имеет право отказать в продаже напитка в эту тару.
В жару напитки портятся значительно быстрее, особенно если хранятся неправильно.
Именно поэтому в ведомстве призывают украинцев внимательно относиться к качеству продукции и не покупать напитки в местах, где нарушаются санитарные условия или правила хранения.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как распознать настоящие органические продукты и не купить подделку. Органическая продукция имеет специальную маркировку, государственный логотип и сертификат производителя, который подтверждает соответствие стандартам. Также потребителям советуют внимательно проверять упаковку и при необходимости просить у продавца копию сертификата.
Также мы писали, как безопасно выбирать весенние овощи и избежать продуктов с чрезмерным содержанием нитратов. В Госпродпотребслужбе советуют покупать овощи только на официальных рынках и в магазинах, проверять документы об их безопасности и обращать внимание на внешний вид продукции. Специалисты отмечают, что испорченные или неправильно сохраненные овощи могут быть опасными для здоровья.