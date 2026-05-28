Со своей чашкой за квасом или кофе: почему продавцы имеют полное право вам отказать

06:40 28.05.2026 Чт
3 мин
Нарушение правил хранения и условий продажи напитков летом может иметь серьезные последствия
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцам объяснили, как безопасно покупать напитки летом (freepik.com)

В жаркую погоду украинцы чаще покупают холодные напитки, однако неправильное хранение такой продукции может быть опасным для здоровья. Стоит внимательно проверять условия продажи и качество напитков, особенно летом.

Главное:

  • Летняя опасность: В жару прохладительные напитки портятся значительно быстрее.
  • Проверка этикетки: Покупая фасованные напитки, обязательно проверяйте срок годности, состав, условия хранения и наличие маркировки.
  • Напитки на разлив: Заказывая квас, лимонад или холодный кофе, обращайте внимание на чистоту рабочего места и посуды.
  • Нюанс с собственной посудой: Если ваша чашка покажется продавцу грязной, он имеет полное право отказать в услуге.
  • Главное правило: Полностью откажитесь от покупки напитков в местах стихийной торговли, где очевидно нарушаются санитарные нормы.

На что смотреть при покупке напитков

В ведомстве советуют прежде всего проверять информацию на этикетке фасованных напитков. В частности покупателям рекомендуют обращать внимание:

  • на срок годности;
  • условия хранения;
  • состав продукции;
  • наличие обязательной информации о товаре.

Также важно, чтобы напитки хранились при температуре от 0 до 20 градусов и не находились под прямыми солнечными лучами.

Какие риски есть у напитков на разлив

Отдельно в Госпродпотребслужбе отметили правила продажи напитков на разлив или тех, которые готовятся непосредственно в заведении.

В таком случае продавец также обязан предоставить информацию о продукте по требованию потребителя.

Кроме того, особое внимание стоит обращать на чистоту посуды, в которую наливают напитки.

Можно ли приходить со своей чашкой

В последнее время в Украине становится популярным отказ от одноразовой посуды, особенно пластиковой. Поэтому некоторые заведения позволяют наливать напитки в собственную тару покупателя.

Однако в Госпродпотребслужбе напоминают: продавец отвечает за соблюдение гигиенических норм. Поэтому если чистота посуды клиента вызывает сомнения, продавец имеет право отказать в продаже напитка в эту тару.

Почему это важно летом

В жару напитки портятся значительно быстрее, особенно если хранятся неправильно.

Именно поэтому в ведомстве призывают украинцев внимательно относиться к качеству продукции и не покупать напитки в местах, где нарушаются санитарные условия или правила хранения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как распознать настоящие органические продукты и не купить подделку. Органическая продукция имеет специальную маркировку, государственный логотип и сертификат производителя, который подтверждает соответствие стандартам. Также потребителям советуют внимательно проверять упаковку и при необходимости просить у продавца копию сертификата.

Также мы писали, как безопасно выбирать весенние овощи и избежать продуктов с чрезмерным содержанием нитратов. В Госпродпотребслужбе советуют покупать овощи только на официальных рынках и в магазинах, проверять документы об их безопасности и обращать внимание на внешний вид продукции. Специалисты отмечают, что испорченные или неправильно сохраненные овощи могут быть опасными для здоровья.

