Резников показал, как бойцы управляют французскими "колесными танками"

Министр обороны Алексей Резников показал в действии боевые машины AMX-10, которые называют "колесными танками". Их Украина получила от Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

"Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", - написал он под видео.

Также Резников поблагодарил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и французского президента Эмануэля Макрона.

"Конечно, спасибо всем людям Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство. Живет Франция! Да здравствует Украина!" - добавил Резников.

Russian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whem I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 4 апреля 2023

Как сообщалось ранее, французские AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а часть из них находится на передовой.

Более подробно о боевых машинах AMX-10, которые получила наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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