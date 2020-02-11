ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звільнені з російського полону кораблі до літа вийдуть в море, - Воронченко

Новини » Транспорт     11.02.2020 - 18:47
Звільнені з російського полону кораблі до літа вийдуть в море, - Воронченко
Фото: буксир "Яни Капу" (dumskaya.net)

Зараз оформлені всі документи на постановку їх на ремонт

До початку літа 2020 року повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України. Про це заявив командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, зараз оформлені всі документи на постановку їх на ремонт.

"Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт", – повідомив Воронченко.

Нагадаємо, російська армія захопила українські кораблі, коли вони намагалися пройти Керченську протоку. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили до окупованої Керчі, потім до Сімферополя, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону. Наступного дня Україна запровадила військовий стан у ряді областей, яке тривало протягом місяця.

Українські моряки були звільнені в ході обміну полоненими у вересні 2019 року.

НАТО розробляє системи оборони проти нових російських ракет, - Столтенберг Росія провела чергові військові навчання в анексованому Криму
Новини України Російська Федераціякорабльзахват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся