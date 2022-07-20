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Журналісти з Португалії потрапили під обстріл росіян у Миколаївській області

Фото: журналісти з Португалії потрапили під обстріл росіян у Миколаївській області (t.me/spilkanews)
Автор: Наталія Гурковська

У Миколаївській області знімальна група португальського громадського мовника RTP потрапила під обстріл окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну спілку журналістів України.

"Знімальна група на чолі з досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани", - зазначили у НСЖУ.

За словами, Андрія Коваленка з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP, все трапилось дуже швидко.

"Тікали і знімали", - констатував він.

Як повідомлялося, раніше, 4 липня, під обстріл на Донеччині потрапили французькі журналісти телеканалу France 24.

Також журналісти ТСН потрапили під російський обстріл під час прямого увімкнення 29 травня. Вони знімали сюжет у Бахмуті Донецької області.

Крім того, раніше з Луганської області офіційно зупинили евакуацію через те, що в понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, який їхав по охочих виїхати, загинув журналіст із Франції.

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