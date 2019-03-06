Журналістські розслідування по "Укроборонпрому" основані на матеріалах слідства, - Луценко

Журналістські розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" лише дещо випереджають процесуальні дії правоохоронців

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что журналистские расследования о хищениях в "Укроборонпроме" базируются на материалах следствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Facebook.

По его словам, громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей.

Луценко напомнил, что дело ГПУ о противоправной деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров "Укроборонпрому" вышла на финишную прямую.

"После получения окончательного Акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн гривен. После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства", - заявил Луценко.

Также Луценко отметил, что фигуранту расследования Андрею Рогозе и двум его соучастникам - сотрудникам СБУ еще в 2018 году было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по существу рассматривается в Печерском суде.

"Оценка действий высокопоставленных должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям являются исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующее дело с 2016 года", - добавил Луценко.

Напомним, Национальное антикоррупционной бюро Украины открыло уголовное дело по результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования "Bihus.info" о фактах хищения в оборонке.

Добавим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по фактам, которые были обнародованы в программе "Наші гроші" по хищениям в оборонном комплексе Украины.