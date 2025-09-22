RU

Журналистку, которая писала о COVID-19, снова осудили: в чем ее обвиняют

Иллюстративное фото: вакцинация от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Китайскую журналистку Чжань Чжан, которая одной из первых рассказала о распространении вируса COVID-19, снова осудили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на менеджера по адвокации правозащитной организации "Репортеры без границ" Александру Беляковскую в соцсети Х и агентство Reuters.

Журналистку приговорили к четырем годам лишения свободы.

"Сначала ее посадили за репортаж о COVID-19, а потом снова арестовали за освещение нарушений прав", - говорится в заметке правозащитницы.

Также сообщается, что в суд не допустили дипломатов, а все подробности скрывали.

Чжань Чжан осудили в декабре 2020 года по обвинению в "разжигании ссор и провоцировании конфликтов" в Китае, после ее публикаций, в частности видео, из переполненных больниц и пустых улиц Уханя.

Через месяц после ареста она объявила голодовку. Но, по словам адвокатов, ей связывали руки и принудительно кормили через зонд.

В чем обвиняют журналистку

Чжань освободили в мае 2024 года, но уже через три месяца снова задержали, поместив в шанхайский следственный изолятор Пудун. 19 сентября 2025 года ей объявили новый приговор - четыре года лишения свободы.

Китайские власти никогда публично не уточняли, за какую деятельность было выдвинуто обвинение Чжан, пишет Reuters.

"Ее испытания и преследования должны прекратиться. Международное дипломатическое сообщество как никогда срочно должно давить на Пекин, чтобы тот немедленно освободил ее", - подчеркнулдиректор по адвокации и помощи " Репортеров без границ" Антуан Бернар.

Чжань Чжан является лауреатом премии "За свободу прессы" 2021 года.

 

Ситуация с COVID-19 в Украине

Как писало РБК-Украина, в начале сентября в Украине снова зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19 - количество новых случаев выросло на треть.

По данным рутинного эпиднадзора, в течение периода с 1 по 7 сентября положительный тест на коронавирус получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем в предыдущую неделю.

