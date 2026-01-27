Журналистка-шпионка: как агент Лукашенко пыталась проникнуть в ГУР (видео)

По данным СБУ, 35-летняя гражданка Беларуси действовала под прикрытием журналистской деятельности и пыталась использовать профессиональные контакты для расширения связей среди украинских политиков, военных и иностранных дипломатов.

По данным источников РБК-Украина в украинских спецслужбах, речь идет об Инне Кардаш.

По версии следствия, Кардаш работала на КГБ с 2015 года под прикрытием журналистской деятельности. На самом деле она пыталась проникнуть в ГУР, собирала информацию о белорусах и россиянах, которые воюют в составе ВСУ, а также о китайских дипломатах в Киеве.

Во время полномасштабного вторжения куратор агента поручил ей выехать в одну из стран ЕС для инструктажа, во время которого она получила задание собирать информацию о белорусах и россиянах, помогающих Украине, а также установить неформальные контакты с представителями Посольства КНР для разведки.

Вернувшись в Киев, шпионка попыталась устроиться в штабное подразделение ГУР, где попала под контроль Собственной безопасности.

Операция по задержанию

СБУ и ГУР провели длительную оперативную игру, документируя все действия шпионки и через нее дезинформируя белорусскую спецслужбу. Благодаря этому вражеское агентство получало только контролируемую информацию, а попытки вербовки потенциальных агентов были зафиксированы.

После сбора доказательств СБУ задержала шпионку вблизи ее места жительства. У нее изъяты смартфон и диктофон, на которых она фиксировала закрытые сведения. Сейчас ей сообщено о подозрении по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Если вина Инны Кардаш будет в суде доказана, то ей грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.