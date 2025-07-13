После ее возвращения американское издание The New York Times опубликовало репортаж из приграничных с Украиной районов Курской области РФ, над которыми россияне восстановили контроль.

"Когда я посетила этот район в марте, поля были усеяны тушами коров и свиней, а также трупами мирных жителей и солдат. Форма, которую можно было увидеть среди павших, была преимущественно российской", - сообщила она.

В то же время она написала, что "бои вокруг мирных жителей, которые находились здесь в ловушке, продолжались месяцами, включая бомбардировки российскими военными".

Гейтман также отмечает, что Курщина "является редким местом в этой войне, где российские мирные жители оказались под контролем украинских войск, тогда как большие территории Украины до сих пор остаются оккупированными Россией".

Однако в тексте нет упоминаний о разрушениях и убийствах гражданских на оккупированных Россией территориях, как и о том, что украинская операция на Курщине стала ответом на годы неспровоцированной жестокой войны РФ против Украины.

Автор также цитирует жительниц приграничных территорий РФ, одна из которых говорит, что, поскольку украинцы не могли добраться до Москвы, то "ударили по своим, по своим соседям", потому что "половина наших родственников - украинцы".

Представитель МИД Украины Георгий Тихий возмутился публикацией и назвал материал манипуляцией уровня журналиста Уолтера Дюранти.

"Тот, кто в NYT решил, что разумно будет публиковать материалы вместе с российскими военными преступниками, принял глупое решение. Это не баланс и не "другая сторона истории". Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции уровня Дюранти возвращаются в NYT", - заявил представитель.

Заметим, что речь идет об англо-американском журналисте, который в течение 14 лет (1922-1936) возглавлял московское бюро газеты "Нью-Йорк Таймс", взял в 1929 году эксклюзивное интервью у Иосифа Сталина, а в 1932 году за серию репортажей из СССР получил престижную Пулитцеровскую премию в журналистике и настойчиво отрицал Голодомор в своих работах.