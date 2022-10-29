Журналистка в Мариуполе стала пропагандисткой для оккупантов. Ей объявили подозрение

"В конце 2021 года жительница Мариуполя, имея диплом по специальности "Журналистика", трудоустроилась на один из местных мариупольских телеканалов", - говорится в сообщении.

По информации следователей, в сентябре этого года, находясь в оккупированном городе, подозреваемая начала работать "корреспондентом" на пропагандистском телеканале "Мариуполь 24".

Таким образом, она демонстрирует свою поддержку политики врага, осуществляет подбор тем и спикеров для пророссийских новостных сюжетов, организует съемки, обеспечивает информационную деятельность канала захватчиков, распространяя "правильные новости" для манипулирования сознанием жителей захваченного агрессором города.

Девушке заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.