RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Журналистка в Мариуполе стала пропагандисткой для оккупантов. Ей объявили подозрение

Фото: Журналистка в Мариуполе стала пропагандисткой для кафиров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Журналистка из Мариуполя после оккупации города решила перейти на сторону оккупантов. Правоохранители объявили ей о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В конце 2021 года жительница Мариуполя, имея диплом по специальности "Журналистика", трудоустроилась на один из местных мариупольских телеканалов", - говорится в сообщении.

По информации следователей, в сентябре этого года, находясь в оккупированном городе, подозреваемая начала работать "корреспондентом" на пропагандистском телеканале "Мариуполь 24".

Таким образом, она демонстрирует свою поддержку политики врага, осуществляет подбор тем и спикеров для пророссийских новостных сюжетов, организует съемки, обеспечивает информационную деятельность канала захватчиков, распространяя "правильные новости" для манипулирования сознанием жителей захваченного агрессором города.

Девушке заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ разоблачила "звезду" российской пропаганды и еще двух коллаборантов в Луганской области.

Также сотруднику телеканала ЛНР сообщили о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныМариупольДонецкая областьВойна в Украине