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Журналистов будут пускать в Бахмут только по спецпропускам

Фото: журналистов будут пускать в Бахмут только по спецпропускам (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Начиная с понедельника, 13 февраля, журналисты смогут попасть в Бахмут только по специальным пропускам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОВА.

Сообщается, что работа по получению заявок на пропуска, их выдаче и последующему изъятию после использования проводится военными и правоохранителями совместно с Донецкой ОВА.

При этом отмечается, что специальное сопровождение для работы журналистов на гражданских объектах не предоставляется. Для работы с военными подразделениями или правоохранителями сопровождение может предоставляться по договоренности с ними.

Чтобы работать в Бахмуте, необходимо заполнить специальную форму и указать имена всех членов команды, которые хотят попасть в город. Пропуска будут выдаваться только тем, у кого есть аккредитацию ВСУ.

Отметим, что Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта. Так, только за одни сутки в районе Бахмута было 48 обстрелов и 19 боеприкосновений.

При этом с усилением активности на востоке Россия начала нести еще большие потери. Так, в британской разведке отметили, что причиной тому нехватка обученного персонала, координации и ресурсов на фронте - примерами выступают Угледар и Бахмут.

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БахмутДонецкая область