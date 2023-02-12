Рекордные обстрелы, потери РФ и десятки боестолкновений: Череватый о сутках на востоке

Бахмутское направление остается самым главным для оккупационных войск, где они постоянно ведут атаки. Кроме того, внимание врага сосредоточено на Лиманском направлении, там противник "устанавливает рекорды" по обстрелам из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Главным направлением удара врага остается Бахмутский отрезок фронта. Там 167 раз противник нанес удары разными типами ствольной реактивной артиллерии, произошло 41 боестолкновение в ходе которого враг потерял 212 военных убитыми и 315 ранеными", - рассказал Череп.

По его словам, в районе самого Бахмута было 48 обстрелов и 19 боестолкновений, бои также велись в районе Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского и Часового Яра.

"Следующим большим участком, которому враг уделял внимание - это Лиманское направление, Луганская область. Там уже много дней враг ставит рекорды по поражению артиллерийским огнем. В эти сутки было 424 обстрела и 23 боестолкновения. Также враг потерял 69 оккупантов убитыми и 126 ранеными", - сообщил Череватый.

Кроме того, оккупационные войска за минувшие сутки понесли потери и в технике.

"Это танки Т-72, один бронеавтомобиль "Тигр", миномет "Тюльпан" и две САУ "Пион", - добавляет Череватый.

Напомним, несколько дней назад на Бахмутском направлении зафиксировали рекордное количество боестолкновений.

Добавим, что с усилением активности на востоке враг начал нести еще большие потери. В разведке Британии считают, что причиной тому является нехватка обученного персонала РФ, координации и ресурсов на фронте - примером этого являются Угледар и Бахмут.

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