Журналистов возвращают в Верховную раду: Стефанчук подписал распоряжение

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Верховную раду в условиях действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Таким образом журналисты медиа имеют возможность освещать деятельность Верховной рады Украины непосредственно в помещении украинского парламента", - говорится в сообщении. Распоряжением утверждено положение "Об аккредитации медиа при Верховной раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине". Накануне Стефанчук и руководитель аппарата Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами и проинформировали их об особенностях работы медиа в пресс-центре, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.