Журналістів повертають до Верховної ради: Стефанчук підписав розпорядження

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Верховної ради в умовах дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

"Відтак журналісти медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної ради України безпосередньо у приміщенні українського парламенту", - йдеться в повідомленні. Розпорядженням затверджено положення "Про акредитацію медіа при Верховній раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні". Напередодні Стефанчук та керівник апарату Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.