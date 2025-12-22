Журналисты нашли российский паспорт у жены генерала СБУ: что говорят в спецслужбе

Что предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жена генерал-майора СБУ Виктора Доровского, который возглавляет управление СБУ в Одесской области, Оксана имеет гражданство страны-агрессора.

А также о том, что во время полномасштабного вторжения Доровская якобы выстроила деловые связи на Кипре с юристами, которые находятся под санкциями и связаны с пророссийскими олигархами, в частности Виктором Медведчуком и Вадимом Новинским.

Как утверждали журналисты, контакты с ними были разорваны только после запроса СМИ в СБУ. Кроме того, в 2018-2019 годах Доровская якобы приобрела элитную недвижимость ориентировочной рыночной стоимостью около 1,3 млн долларов.

Комментарий СБУ

В то же время в СБУ, комментируя информацию СМИ, заявили, что все обстоятельства в отношении членов семьи Доровского были своевременно задекларированы и проверены. Там отметили, что его жена занимается предпринимательской деятельностью более 15 лет.

После начала полномасштабного вторжения она выехала с детьми на Кипр, где продолжила бизнес через компанию CHANELO LIMITED. В спецслужбе заверили, что она не имела никаких контактов с подсанкционными кипрскими юристами, а санкции в отношении одного из них инициировала именно СБУ.

Что касается гражданства, в ведомстве подтвердили, что жена чиновника получила паспорт РФ в подростковом возрасте после переезда в Россию вместе с родителями, однако еще в 2001 году вернулась в Украину. По данным СБУ, последний загранпаспорт РФ Добровской был получен в 2005 году, а его срок действия истек в 2010-м. Других паспортов страны-агрессора она не получала. В спецслужбе также заявили, что женщина обращалась в органы РФ с заявлениями об отказе от гражданства, однако эти обращения оставили без рассмотрения.

По вопросу имущества и бизнеса семьи, в СБУ отметили, что недвижимость жены Доровского строилась постепенно и была введена в эксплуатацию в 2019 году, а часть средств на ее приобретение предоставил отец чиновника - Александр Доровский, который задолго до начала службы сына в СБУ имел высокие официальные доходы в фармацевтической сфере.

Относительно уголовного производства в отношении фармкомпаний, в спецслужбе отметили, что суды отменили аресты на их активы, фирмы были исключены из производства, подозрения должностным лицам не объявлялись, а связей с государством-агрессором установлено не было.

Провокация ФСБ

В СБУ также заявили, что российская ФСБ пыталась организовать провокацию против Доровского. По данным спецслужбы, представители РФ планировали дискредитационную кампанию против чиновника и шантажировали его жену вымышленным компроматом, угрожая распространением якобы собранных материалов через СМИ и телеграмм-каналы.

В частности, контакт с женой Доровского установила представитель ФСБ, которая заявила о подготовке информационной атаки и предложила за денежное вознаграждение "остановить" ее реализацию. По данным СБУ, за отказ от дискредитационной кампании российская сторона требовала 250 тысяч долларов, которые настаивала перечислить на криптокошелек. При этом настоящей целью ФСБ, как отмечают в СБУ, было добиться увольнения генерала с должности.

Все угрозы и контакты со стороны представителей РФ были задокументированы, поскольку Виктор Доровский сразу передал полученную информацию подразделениям внутренней безопасности СБУ.

В спецслужбе отметили, что приведенные российской стороной "компрометирующие материалы" не соответствовали действительности, а также призвали медиа тщательно проверять источники информации, чтобы не стать инструментом российских информационно-психологических операций.