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Журналисты установили четырех операторов "Шахедов", которые атакуют Украину

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Среда 04 января 2023 21:20
Журналисты установили четырех операторов "Шахедов", которые атакуют Украину Иллюстративное фото: журналисты установили четырех операторов "Шахедов" (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский

Журналисты-расследователи установили личности четырех российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed во время ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование "Слідство.Інфо" и "Наші гроші.Львів".

"Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed... Дроны Shahed запускают по Украине военные 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ", - отмечают журналисты.

Они отмечают, что в ходе расследования удалось установить четырех военных из 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, которые принимают прямое участие в ударах по Украине.

Их имена:

  • Сергей Созинов;
  • Андрей Степовой (капитан ВВС РФ);
  • Глеб Пивкин;
  • Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ).

Журналисты установили четырех операторов &quot;Шахедов&quot;, которые атакуют УкраинуФото: справа Созинов, Пивкин, Глухов (сайт Минобороны РФ)

Журналисты рассказывают, что осенью 2022 года российские военные из этого центра прошли учения в Иране. Кроме того, время учений в Иране совпало с датой поставки России первой партии иранских дронов.

Тогда тренировки военных РФ проводились под предлогом Армейских игр, организованных страной-агрессором. Они проходили в иранском городе Кашан - неподалеку от секретной авиабазы, на которой покупателей дронов обучают их управлению.

Российские Армейские игры закончились в Иране 27 августа, а через две недели россияне начали свои первые удары по Украине при помощи дронов.

Напомним, 29 декабря стало известно, что в Беларуси замечена группа иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуски иранских дронов-камикадзе.

Также мы писали, что, по неофициальным данным, Украина ликвидировала 10 военных инструкторов из Ирана в конце октября 2022 года.

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