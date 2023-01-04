Журналисты установили четырех операторов "Шахедов", которые атакуют Украину

Журналисты-расследователи установили личности четырех российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed во время ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование "Слідство.Інфо" и "Наші гроші.Львів".

"Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed... Дроны Shahed запускают по Украине военные 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ", - отмечают журналисты.

Они отмечают, что в ходе расследования удалось установить четырех военных из 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, которые принимают прямое участие в ударах по Украине.

Их имена:

Сергей Созинов;

Андрей Степовой (капитан ВВС РФ);

Глеб Пивкин;

Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ).

Фото: справа Созинов, Пивкин, Глухов (сайт Минобороны РФ)

Журналисты рассказывают, что осенью 2022 года российские военные из этого центра прошли учения в Иране. Кроме того, время учений в Иране совпало с датой поставки России первой партии иранских дронов.

Тогда тренировки военных РФ проводились под предлогом Армейских игр, организованных страной-агрессором. Они проходили в иранском городе Кашан - неподалеку от секретной авиабазы, на которой покупателей дронов обучают их управлению.

Российские Армейские игры закончились в Иране 27 августа, а через две недели россияне начали свои первые удары по Украине при помощи дронов.