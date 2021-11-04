Журналістам не дозволяли знімати пожежу в Києво-Печерській Лаврі. Поліція порушила справу

Поліція порушила справу за фактом перешкоджання священнослужителями роботі журналістів, які висвітлювали пожежа в Києво-Печерській Лаврі . Порушникам загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва .

За попередніми даними, в поліцію звернувся журналіст одного з телеканалів. Він заявив, що під час освітлення пожежі в Києво-Печерській Лаврі невідомі не давали йому знімати подію.

Правоохоронці встановили, що роботі журналіста хотіли завадити священнослужителі. Вони намагалися відштовхнути кореспондента з місця знімання і відібрати апаратуру.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.