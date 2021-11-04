Пожежа в Києво-Печерській лаврі: стало відомо про постраждалих

Під час сьогоднішньої пожежі у майстерні на території Києво-Печерської лаври постраждали три людини. Які саме травми вони отримали, наразі інформації немає.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Наталія Вишневська, прес-секретар Департаменту охорони здоров’я КМДА.

"За моєю інформацією 3 особи постраждали. Одного з них завезли у 17 лікарню. А двох - у лікарню швидкої допомоги. Їх відпустили без госпіталізації", - розповіла вона.

Вишневська зазначила, що госпіталізований до 17-ї лікарні чоловік заборонив розголошувати інформацію про його стан.